США признали невозможность отследить распределение вооружения на Украине

США не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное Америкой на Украину вооружение. Из-за этого оружие может оказаться у бандформирований, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным телеканала, риск заключается в том, что в дальнейшей перспективе часть отправленного Киеву вооружения «может оказаться в руках других вооружённых сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать». Американское руководство контролирует поставки вооружения только до того момента, как оно попадает на территорию Украины.

Это вызвано тем, что на Украине нет американских военных, а также компактностью отдельных видов вооружений.

Некоторое время мы получаем достоверную информацию [о поставках], но после этого она пропадает, — цитирует телекомпания слова собеседника.

По сведениям чиновников, администрация президента США Джо Байдена осознанно шла на этот риск, прекрасно понимая, что «некоторые поставки могут оказаться в неожиданных местах».

Ранее телеканал CNN сообщил о прибытии на Украину новых поставок военной помощи. Первая партия оружия и техники ожидалась в стране 15 апреля. В течение 24 часов украинские военные должны были забрать оружие на границе и увезти его на территорию страны.