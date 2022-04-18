США признали невозможность отследить распределение вооружения на Украине

США не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное Америкой на Украину вооружение. Из-за этого оружие может оказаться у бандформирований, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны.
По данным телеканала, риск
Это вызвано тем, что на Украине нет американских военных, а также компактностью отдельных видов вооружений.
Некоторое время мы получаем достоверную информацию [о поставках], но после этого она пропадает, — цитирует телекомпания слова собеседника.
По сведениям чиновников, администрация президента США Джо Байдена осознанно шла на этот риск, прекрасно понимая, что «некоторые поставки могут оказаться в неожиданных местах».
Ранее телеканал CNN сообщил о прибытии на Украину новых поставок военной помощи. Первая партия оружия и техники ожидалась в стране 15 апреля. В течение 24 часов украинские военные должны были забрать оружие на границе и увезти его на территорию страны.