США привлекут коммерческих авиаперевозчиков к эвакуации афганских беженцев
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:45, 22 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В администрации президента США Джо Байдена заявили о намерении привлечь коммерческие авиакомпании для того, чтобы ускорить процесс эвакуации афганских беженцев из аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Hill.
Как отмечается, Белый дом изучит Гражданский резервный воздушный флот (CRAF), который был создан после Второй мировой войны. Будут задействованы 20 самолётов пяти авиакомпаний из этого документа. При этом авиарейсы будут осуществляться не в сам Кабул, а в переполненные беженцами военные базы в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолётами. По мнению властей, привлечение авиалайнеров облегчит давление на эти базы.
Вместе с этим рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, так как США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.
Ранее сообщалось, что военно-транспортная авиация США при поддержке наземных сил смогла вывезти из Кабула порядка семи тысяч человек.