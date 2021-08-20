США привлекут коммерческих авиаперевозчиков к эвакуации афганских беженцев

В администрации президента США Джо Байдена заявили о намерении привлечь коммерческие авиакомпании для того, чтобы ускорить процесс эвакуации афганских беженцев из аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается , Белый дом изучит Гражданский резервный воздушный флот (CRAF), который был создан после Второй мировой войны. Будут задействованы 20 самолётов пяти авиакомпаний из этого документа. При этом авиарейсы будут осуществляться не в сам Кабул, а в переполненные беженцами военные базы в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолётами. По мнению властей, привлечение авиалайнеров облегчит давление на эти базы.

Вместе с этим рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, так как США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.

Ранее сообщалось, что военно-транспортная авиация США при поддержке наземных сил смогла вывезти из Кабула порядка семи тысяч человек.