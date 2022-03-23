США приступили к переброске войск на польско-белорусскую границу

Соединённые Штаты начали перебрасывать солдат и военную технику к польско-белорусской границе, пишет «Sputnik Беларусь». Издание загрузило видео из социальной сети TikTok, на котором видна колонна боевой техники с американскими флагами, направляющаяся к белорусскому пограничному переходу Бобровники — Берестовица.

На видео колонна бронетехники под американскими флагами направляется к погранпереходу Бобровники — Берестовица. До Украины от этой точки порядка 200 километров, — сказано в сообщении.

Журналисты CNN 22 марта сообщили со ссылкой на неназванных представителей США и НАТО, что белорусские Вооружённые силы готовятся в ближайшее время присоединиться к спецоперации России на Украине. По сообщению американских журналистов, в Белоруссии уже «подготавливается почва» для вступления в конфликт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что у Украины осталась последняя возможность достойно выйти из конфликта с Россией. По его словам, подписание мирного договора позволит сохранить тысячи жизней, а если Киев упустит этот шанс, то вернуть его будет уже сложно.