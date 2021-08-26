США приспустили флаги из-за терактов в Кабуле

Государственные флаги приспустили по всей территории США в знак траура после терактов в Кабуле. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Отмечается, что флаги
Два взрыва
Ответственность за атаку на аэропорт взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Позже в аэропорту прозвучало ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.
Президент США Джо Байден, комментируя события, заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ. Американский лидер заверил, то военные США выполнят свою миссию и проведут эвакуацию граждан из Афганистана.