США приостановили решение о выводе части войск из ФРГ

https://static.news.ru/photo/9c5335fc-663a-11eb-a9c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон приостановил решение по вопросу вывода значительной части войск страны из Германии, которое обсуждалось ещё в прошлом году. Об этом заявил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

Он отметил, что вывод американских войск из ФРГ, «который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен». По его словам, будет проведена тщательная проверка, после чего войска «вернутся на исходные позиции».

Цель этого — всесторонне изучить все варианты, от а до я, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов, — сказал Уолтерс.

Американский министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения предыдущей американской администрации. В конечном итоге глава зарубежного военного ведомства примет решение совместно с американским лидером Джо Байденом.

Уолтерс также отказался комментировать возможные сроки пересмотра решения. Генерал добавил, что Пентагону для принятия новых решений потребуется некое время, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Пентагон придерживается плана по выводу американских войск из Афганистана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

По его словам, всё будет зависеть от того, выполнят ли представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) свою часть соглашения, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу. Пока что, заметил Кирби, талибы своих обязательств не выполняют.