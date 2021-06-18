США приостанавливают военную помощь Киеву

Администрация президента США решила приостановить военную помощь Украине. Изначально она фигурировала как ответ на «агрессивные передвижения российских войск» этой весной, сообщает Politico.
Совет нацбезопасности США
Речь идёт о переброске более десятка десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии в Чёрное море в апреле прошлого года. На тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил это тем, что Россия вынуждена наращивать мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку. Вскоре Россия отозвала часть своих войск, но это никак не успокоило Киев.
Как сообщалось ранее, Госдепартамент США запросил у конгресса $255 млн на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе для её защиты от «российской агрессии».