США приостанавливают военную помощь Киеву

https://static.news.ru/photo/ae8883c2-d074-11eb-b08e-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com

Администрация президента США решила приостановить военную помощь Украине. Изначально она фигурировала как ответ на «агрессивные передвижения российских войск» этой весной, сообщает Politico.

Совет нацбезопасности США выделил порядка $100 млн на пакет военной помощи Киеву, однако чиновники Совбеза отложили это предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск на границах с Украиной. Ещё одним поводом для принятия такого решения стала встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Речь идёт о переброске более десятка десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии в Чёрное море в апреле прошлого года. На тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу объяснил это тем, что Россия вынуждена наращивать мощь на юге страны из-за попыток НАТО дестабилизировать обстановку. Вскоре Россия отозвала часть своих войск, но это никак не успокоило Киев.

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США запросил у конгресса $255 млн на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе для её защиты от «российской агрессии».