США пригрозили «наказать» КНР при поставке чипов РФ в обход санкций

Глава американского Минторга Джина Раймондо заявила, что компаниям из Китая грозит «наказание» со стороны США, если они будут поставлять в Россию полупроводники в обход санкций. По её словам, ответом Вашингтона станет прекращение предоставления китайским компаниям программного обеспечения, сообщает Reuters.

Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы, в сущности, сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это, — подчеркнула чиновник.

Раймондо уточнила, что в США готовы «наказывать» не только компании из Китая, но и из любой другой страны, если они попытаются нарушить меры экспортного контроля, введённые против Москвы.

Ранее стало известно, что США в четверг, 24 марта, объявят о введении очередного пакета санкций в отношении России, которые затронут как частные лица, так и различные структуры, анонсировал советник главы Белого дома Джейк Салливан, сообщает агентство Reuters.