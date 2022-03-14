США пригрозили Китаю «последствиями» из-за торговли с РФ в обход санкций

США создадут для Китая «значительные последствия» в случае действий, которые будут направлены на нарушение американских санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Представитель администрации Байдена не уточнила, о каких мерах идёт речь, но добавила, что Вашингтон будет координировать свои действия со своими партнёрами. Об этом сообщает ТАСС.

Если в КНР предоставят РФ военную или другую помощь, которая нарушает санкции, то это повлечёт за собой значительные последствия, — заявила Псаки.

По её словам, руководство Белого дома внимательно следит за действиями Пекина в отношении России. Она отметила, что поддержка действий России на Украине также может привести к ответу США.

Ранее сообщалось, что в США рассматривается возможность введения эмбарго на торговлю с Россией, а также блокирование доступа к международным морским путям. В числе новых ограничений может оказаться российский экспорт никеля, урана и алюминия. В Вашингтоне также обсуждают новые меры против возможностей Москвы в сфере криптовалютных операций.