Северная Корея и США с 4 октября возобновляют переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. Хотя Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились об этом ещё во время июньской встречи в Панмуджоне, с тех пор диалог не сильно продвинулся вперёд. По сообщениям СМИ, Вашингтон готов выйти из тупикового положения, предложив Пхеньяну поэтапное ослабление санкций в обмен на уничтожение ядерного полигона. Ранее США настаивали на снятии санкций только после полного отказа КНДР от ядерного оружия.

По данным CNN, предварительные переговоры начнутся 4 октября в Стокгольме, на следующий день состоится рабочая встреча. Это первая попытка выйти из тупика, в который США и КНДР зашли из-за принципиально разных позиций по разоружению Корейского полуострова. Вашингтон настаивал на полном отказе Пхеньяна от ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций. Северокорейцы стояли на поэтапном ослаблении ограничительных мер по ходу постепенной денуклеаризации.

Как сообщает Vox со ссылкой на источники в дипломатических кругах, на возобновившихся переговорах 4 октября американская сторона собирается предложить Северной Корее новый план. Согласно ему, с «государства-изгоя» будут сняты ограничения на экспорт угля и текстиля, если оно согласится уничтожить ядерный полигон в Йонбёне, считающийся ключевым в северокорейской ядерной программе. После провалившегося ханойского саммита СМИ сообщали, что Ким Чен Ын предлагал разменять Йонбён на полное снятие санкций. Впрочем, Пхеньян эти сообщения опровергал.

Обновлённый подход США может дать толчок застопорившимся переговорам по разоружению, но у него есть много противников. Во-первых, разведданные свидетельствует, что Йонбён — далеко не единственный ядерный объект в Северной Корее, которая, предположительно, продолжает вести исследования тайно в других центрах. До конца не ясно, насколько его уничтожение повредит северокорейской ядерной программе. Кроме того, Пхеньян уверен, что США хотят покончить с режимом Кима, и рассматривает ядерное оружие как главную гарантию неприкосновенности. Частичное послабление санкций, как считают американские «ястребы», позволит ему набраться сил для очередного витка модернизации вооружённых сил.

Любое колебание со стороны США в отношении необходимости полной и поддающейся проверке денуклеаризации в Северной Корее побудит некоторых в КНДР поверить в то, что в конечном итоге США смягчатся и позволят Северу сохранить хотя бы часть своего ядерного оружия, — подчеркнул в статье для портала 38 North бывший спецпосланник США по Северной Корее Джозеф Детрани.

Тем не менее эксперт признаёт, что язык угроз с северокорейцами не работает: в этом случае они просто прекращают переговоры. Чтобы добиться подвижек, по его мнению, необходимо проявлять гибкость, строить личные связи между переговорщиками и позволить КНДР развивать «мирный атом».

Северная Корея за день до начала консультаций с США объявила об успешном испытании новой баллистической ракеты «Пуккыксон-3», запускаемой с подводной лодки. В последние месяцы она испытывала ракеты только малой дальности. CNN со ссылкой на американскую разведку сообщил, что на самом деле ракета была запущена не с подводной лодки, а с пусковой установки на плавучей барже. Этот пуск может быть попыткой Пхеньяна усилить свои позиции на предстоящих переговорах.

Момент для возобновления дискуссии тоже мог быть выбран неслучайно. Дональд Трамп столкнулся с перспективой импичмента незадолго до президентских выборов. Хотя шансы на то, что американского президента принудительно отправят в отставку, довольно малы, история с импичментом может уменьшить его шансы на переизбрание. В сложившихся условиях Трамп как никогда нуждается в реальных успехах, которые можно будет предъявить американским избирателям. Прорыв по корейскому направлению вполне подойдет на эту роль. Не исключено, что в Пхеньяне это осознали и решили воспользоваться создавшейся возможность, чтобы выторговать ослабление санкций.

Кроме того, ушёл с поста советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Северокорейская сторона не раз его критиковала, считая, что он один из тех, кто мешает переговорам. Идеальной ситуация для них бы стала, если бы пост госсекретаря покинул другой влиятельный «ястреб» в окружении Трампа — Майк Помпео. Государственные СМИ КНДР называли его «сорняком» американской дипломатии.