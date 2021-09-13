США пригласит Россию и Китай на саммит по борьбе с пандемией

Вашингтон заявил о намерении пригласить Россию и КНР на международный саммит по борьбе с пандемией, который пройдёт 22 сентября, сообщает Axios. Мероприятие состоится в виртуальном формате.

Белый дом на настоящий момент не подтвердил количество стран, которые намерены принять участие во встрече. Однако среди приглашённых есть Китай, которого американцы хотят видеть, несмотря на имеющиеся разногласия в вопросе происхождения коронавирусной инфекции.

Как отмечается, американские власти планируют обязать государства сделать COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) основным средством распространения вакцин. По мнению издания, цель команды президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы убедить более богатые страны жертвовать, а не продавать излишки вакцины.

Ранее глава МИД КНР ВАН И заявил о готовности сотрудничества с Сингапуром в области исследования и разработке лекарственных препаратов и изучении вирусов. По словам дипломата, Китай готов совместно противостоять «вакцинному национализму» для внесения вклада в борьбу с эпидемией в регионе.