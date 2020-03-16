https://static.news.ru/photo/94fba6d4-67b9-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Пандемия коронавируса вызвала изменение масштабов учений Defender Europe 2020. Переброска военных США в Европу остановлена. Об этом заявили в Пентагоне.

По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились, — передаёт РИА Новости со ссылкой на Европейское командование США.

Отмечается, что эта мера введена в ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19. В Пентагоне пришлось изменить размер учений Defender Europe 2020.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что связанные с Defender Europe 2020 учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response не будут проводиться. Исключение сделано для бронетанковой бригады армии США, которая проведёт стрельбы и другие манёвры с европейскими союзниками.

Учения Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020») должны были стать третьими по величине на европейском континенте со времён холодной войны. От сухопутных войск в них должны были участвовать: командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, а также подразделения американских ВВС и морской пехоты.

Как писал NEWS.ru, в учениях Defender 2020 примут участие порядка 37 тыс. военных, из которых около 20 тыс. будут представлять Соединённые Штаты.