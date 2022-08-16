США предупредили Украину о возможном катастрофическом ударе Москвы National Interest: потеря доступа к Чёрному морю станет катастрофическим ударом для Киева

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Потеря доступа к Чёрному морю в рамках специальной операции РФ нанесёт катастрофический удар по Украине. Об этом предупредил в своем материале для журнала National Interest обозреватель Илья Тимченко. По его мнению, подобная потеря приведет к превращению Украины в «государство-обрубок».

Потеря доступа к Чёрному морю нанесёт катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает её государством-обрубком без выхода к морю, — написал обозреватель.

По мнению Тимченко, в случае потери доступа к Чёрному морю, у Киева возникнут трудности с экспортом производимой в стране продукции. Кроме того, страна рискует потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.

Если Россия получит эту ветку газопровода, Кремль одержит ещё одну стратегическую победу, — подчеркнул обозреватель.

Ранее Вооружённые силы РФ в результате наступательных действий взяли под полный контроль населённый пункт Уды в Харьковской области. Кроме того, российские ВКС высокоточными ударами ликвидировали до 40 украинских бойцов и девять единиц военной техники рядом с Дзержинском в ДНР, где располагалась 66-я механизированная бригада армии Украины.