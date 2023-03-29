США предупредили о войне на два фронта фразой Путина Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США не смогут одновременно находиться в конфликте с КНР и РФ

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Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предостерег США от вступления в конфликт одновременно с Россией и Китаем фразой президента РФ Владимира Путина. Эксперт напомнил про выступление российского лидера на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», где Путин назвал провокацией визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Макговерн продолжил, что президент задался вопросом: «смогут ли США одновременно находиться в конфликте и с Москвой, и с Пекином».

Нет, не смогут. И объяснить это можно только словами Путина на пленарной сессии «Валдая», — сказал Макговерн.

Он подчеркнул, что нынешняя администрация находится в «довольно опасной ситуации» из-за кризиса в отношениях с Россией на фоне происходящего на Украине.

Ранее постоянный представитель Франции при НАТО Мюриэль Доменак заявила, что для того, чтобы ситуация в странах Евросоюза стабилизировалась, необходимо учитывать позицию, которую занимает Россия. Она напомнила, что РФ географически остается ближайшим соседом для ЕС. Она добавила, что на Западе стали воспринимать Москву как угрозу европейской безопасности. Дипломат при этом отметила, что Франция неоднократно обращалась к России с призывом прекратить боевые действия на Украине.