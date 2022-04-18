США предупредили Китай о серьёзных последствиях в случае помощи России

Начальник пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китаю грозят серьёзные последствия в случае помощи Москве. Речь идёт о поставках вооружения в Россию и помощи в обходе санкций, приводит слова Прайса, сказанные на брифинге, ТАСС.

Мы продолжим отслеживать уровень поддержки Китая России. Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьёзные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнёров, — предупредил официальный представитель Госдепа.

Минфин США заявил, что Америка хочет сплотить все страны против России посредством санкций. В сообщении, опубликованном на сайте государственного органа, говорится о «глобальной экономической коалиции», нацеленной на разрушение экономики России.

Ранее китайская газета Global Times в редакционной статье сообщила, что США рассчитывают, что конфликт на Украине продлится как можно дольше. Это принесёт Вашингтону серьёзную выгоду.