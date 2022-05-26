США предупредили Киев о последствиях ударов по территории России

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Американское руководство предупредило Киев о том, что обстрелы российской территории, в особенности той её части, которая расположена не близ границы с Украиной, несут в себе риски эскалации, пишет Reuters со ссылкой на источники. В Белом доме добавили, что опасения вызывает использование для этого Киевом поставляемого Западом вооружения. В издании отметили, что по этому поводу с украинской стороной были проведены закрытые переговоры.

У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им руки в использовании того, что мы им даём, — сообщили изданию источники.

В публикации также сказано, что стороны достигли взаимного понимания в этом вопросе.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович ранее признал превосходство российской армии и рассказал про потерю города Лиман. По его словам уровень оперативного управления в армии РФ очень сильно возрос. Он при этом назвал российских командиров талантливыми, а ситуацию для украинской стороны «пессимистичную». Он отметил, что украинской армии нечего противопоставить российским военным.