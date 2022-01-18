18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

США предупредили, что вторжение на Украину станет атакой на устав ООН

19:19, 18 января 2022
США предупредили, что вторжение на Украину станет атакой на устав ООН Постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд Фото: White House/via Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

США не считают, что переговоры с Россией по вопросам безопасности провалились. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post. постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд, добавив, что вторжение на Украину, которое якобы готовит Москва, будет атакой на устав ООН и вызовет адекватную реакцию.

Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на устав ООН. <...> Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников, — сообщила Гринфилд.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео