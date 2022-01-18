США предупредили, что вторжение на Украину станет атакой на устав ООН

Фото: White House/via Global Look Press

Австралия, несмотря на признание российской вакцины «Спутник V» перестала принимать заявки на выдачу виз в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве, где добавили, что заявления на выдачу виз обрабатываются в онлайн- режиме министерством внутренних дел государства, независимо от гражданство заявляющего.

Все визовые заявки в настоящее время принимаются и обрабатываются посольством Австралии в Белграде. Посольство Австралии в России больше не занимается визовыми вопросами, вследствие чего не обладает статистическими данными по количеству...