США предупредили, что вторжение на Украину станет атакой на устав ООН

США не считают, что переговоры с Россией по вопросам безопасности провалились. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post. постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд, добавив, что вторжение на Украину, которое якобы готовит Москва, будет атакой на устав ООН и вызовет адекватную реакцию.
Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на устав ООН. <...> Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников, — сообщила Гринфилд.