США представят странам G7 новый план по давлению на Россию

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Представитель американской администрации высокого ранга в телефонном брифинге заявил ТАСС, что руководство США собирается представить на саммите «Большой семёрки» (G7) набор конкретных предложений по усилению давления на Россию. Чиновник добавил, что для обсуждения этой темы президент Украины Владимир Зеленский примет участие в переговорах. Он отметил, что в повестке будут стоять вопросы дополнительной поддержки Киева, а также противостояния угрозам, исходящим от КНР.

Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины, — рассказал агентству представитель Вашингтона.

По его словам, союзникам будет предложен новый план глобального партнёрства в области инфраструктуры, который повысит экономическую конкурентоспособность США и их национальную безопасность.

Президент Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон и Брюссель предполагали, что антироссийские санкции, введённые из-за спецоперации на Украине, будут иметь последствия для энергетического рынка США и Европы. Он отметил, что его администрация, тем не менее, не могла «закрыть глаза» на действия России, хотя это бы помогло избежать рекордного подорожания топлива. Он отметил, что игнорирование действий Москвы «было бы неправильным шагом». При этом он оправдался, что в некоторых странах топливо подорожало сильнее, чем в США, где ценник в среднем вырос на два доллара.