Кто следующий?: в США предрекли крах современного мира В США предрекли крах современного мира из-за «потери мощности»

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Экономические трудности станут причиной крушения современного мира. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Джерри Уоттерс. Среди вариантов он назвал кризис дефицита продовольствия и энергоресурсов. При этом ведущий подчеркнул, что США, ранее отвечавшие за глобальный миропорядок, более его не контролируют — и это также влечёт мир к краху.

Этот процесс уже начался, — предупредил Уоттерс.

В качестве примера он привёл продовольственные кризисы в Перу и на Шри-Ланке. Следующей в этой очереди может оказаться абсолютно любая страна.

Уоттерс также отметил, что раньше за функционирование глобального миропорядка отвечали Штаты, а их военно-морские силы защищали судоходство. Однако теперь эту способность страна утратила, считает телеведущий.

Его собеседник, автор книги «Конец света — только начало» Питер Зейхан заметил, что США потеряли интерес продолжать двигаться прежним курсом и при этом растратили всю прежнюю мощь. Писатель напомнил, что у Штатов на вооружении 14 авианосцев и ещё несколько на подходе. Такого объёма достаточно «для разрушения какой-то страны», однако для патрулирования морового океана и защиты морской торговли необходимо порядка 800 эсминцев.

А у нас их всего 70, — посетовал Зейхан.

Ранее учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии.