В США предостерегли Украину от контрнаступления 19Fortyfive: контрнаступление ВСУ обернется катастрофой и потерей территорий для Украины

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят серьезное поражение при попытке контрнаступления на юге страны и в Донбассе, пишет эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19Fortyfive. По его словам, это выставит наружу слабые места украинской обороны и приведет к дальнейшей потере территорий.

Существуют веские причины, по которым Украина должна сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям, — считает Фарли.

Он добавил, что дальнейшие поражения украинской стороны могут отбить у Запада желание поставлять ВСУ новые партии оружия.

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что одной из важных проблем ВСУ стали сами военные. По его словам, Запад может поставить всю помощь мира, но увеличить численность украинцев не может.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин, в свою очередь, сообщил, что на Украине закончились офицеры, способные качественно выполнять свою работу. По его словам, внутри страны происходит истерика, которую можно назвать «агонией перед концом».

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артиллерийский обстрелов. По его словам, на бойцов действуют деморализующе массированные и продолжительные удары ВС РФ.