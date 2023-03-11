США предостерегли Грузию от помощи России Салливан объявил Зурабишвили, что Грузия не должна способствовать РФ в обходе санкций

Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhuа/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Тбилиси не должен предоставлять Москве возможности для обхода западных санкций. Об этом советник президента США Джейк Салливан предупредил президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Белый дом. Встреча проходила на фоне массовых протестов в стране против закона об иностранных агентах.

Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров. <...> Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода санкций, — говорится в пресс-релизе.

Также стороны обсудили ситуацию в Грузии и подчеркнули двустороннюю заинтересованность в ее евроатлантической интеграции.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. 10 марта парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроектов на фоне протестов в стране. Во втором чтении против закона «О прозрачности иностранного влияния», который считают схожим с российским, проголосовали 35 депутатов, один — за.

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил проходящие в Тбилиси акции протесты с Майданом, случившимся на Украине в 2014 году. Дипломат пояснил, что закон об иноагентах, против которого выступали протестующие, стал лишь поводом, а не причиной бунта.

Зурабишвили ранее выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство изучить вопрос притока российских граждан и позаботиться о репутации страны.