США выделят Украине еще $675 млн

Фото: US Army/Flickr.com

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составит $675 млн, передает Reuters. По его словам, меру уже одобрил президент Штатов Джо Байден.

Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в $675 млн, — сказал Остин.

По информации газеты, в этот пакет войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня на колесном шасси HIMARS, транспорт и другое оборудование для Вооруженных сил Украины.

Накануне замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что глава Пентагона Остин может объявить о новом пакете военной помощи Украине 8 сентября.

Отметим, что в конце августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с января 2021 года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму, равную трем годовым оборонным бюджетам страны. На поддержку Украины выделили $13,6 млрд.

Между тем в Германии прошли массовые акции протеста против поставок оружия Киеву. На улицу вышли жители Кельна, которые также потребовали отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».