США предоставили Украине защитное снаряжение на случай российской химатаки

США поставляет Украине защитное снаряжение на случай гипотетической химической или биологической атаки со стороны России. Об этом заявила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она подчеркнула, что подобную операцию Москва может совершить «под чужим флагом».

США <...> неоднократно предупреждали о том, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие на Украине, и что Москва, вероятно, планирует провести операцию «под чужим флагом». В рамках помощи нашим украинским партнерам американское правительство предоставляет жизненно необходимое оборудование и товары, которые могут быть задействованы в случае применения Россией такого оружия, — сказала Псаки.

Ранее президент США Джо Байден по итогам внеочередного саммита НАТО заявил, что США и их союзники «ответят», если Россия решит применить химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения, отметил хозяин Белого дома.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил: утверждения Вашингтона о намерениях России использовать химическое оружие на Украине, являются очередной попыткой демонизировать РФ. По его словам, в Госдепартаменте опять не привели ни одного доказательства намерений Москвы. Грош цена подобным обвинениям, добавил дипломат.

Также Антонов назвал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в «нарушении» химической и биологической конвенций, нервозными. По его словам, это говорит о том, что в Белом доме опасаются раскрытия правды о биолабораториях у границ РФ.

Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне обвинило Белый дом в том, что США преднамеренно затягивают уничтожение химического оружия. Российские дипломаты призвали американские власти завершить данный процесс.