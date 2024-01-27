США предложили ВСУ только обороняться: новости СВО на утро 27 января

Фото: МО Украины

Администрация президента США Джо Байдена после неудачного украинского контрнаступления разрабатывает новую стратегию для Украины, сообщила газета Washington Post. Аналитики отметили, что акцент предусмотрен не на попытке захватить территории, а на отражении новых возможных наступлений.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 26 января, читайте в материале NEWS.ru.

Как США советуют действовать ВСУ

В материале говорится, что власти США по-прежнему «испытывают боль» из-за неудач ВСУ на фронте. Это новая стратегия, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории, вместо этого сосредоточится на оказании помощи Украине в отражении новых российских наступлений, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели укрепления ее военной мощи и экономики.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Представители ведомства отметили, что «все указанные цели были успешно поражены».

Помимо этого, российская группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Акация», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, действия велись в районах Константиновки и Новомихайловки.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Новомихайловки и Ровнополя. Гордеев уточнил, что военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи на этом направлении.

Что сказал Путин о ситуации в Соледаре

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО сообщил о непростой ситуации в Соледаре из-за попыток ВСУ атаковать российские войска. По его словам, военнослужащим ВС РФ удается отбивать все атаки противника.

Ситуацию в Соледаре Путин назвал сложной. Глава государства рассказал, что российские подразделения каждые сутки продвигаются вперед. По его словам, бойцы постепенно выходят на канал, до которого осталось около 800 метров.

Путин также сообщил, что сейчас в зоне СВО находится свыше 600 тысяч военнослужащих ВС РФ. По его словам, зона боевых действий составляет почти 2000 километров.

Фото: kremlin.ru

Когда у ВСУ могут закончиться снаряды

В случае если Конгресс США не утвердит новый пакет помощи Киеву, Вооруженные силы Украины израсходуют имеющиеся запасы артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», утверждает британский журналист и военный историк Макс Хейстингс. По его словам, вопрос поставок военной помощи для ВСУ стоит весьма остро.

Автор также подчеркивает, что Россия продолжает укреплять свое военное превосходство, активно увеличивая производство оружия и эффективно используя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. По его мнению, большинство западноевропейских стран, за исключением государств Скандинавии и Балтии, стремится к прекращению конфликта на Украине практически на любых условиях.

Как ВСУ атаковали РФ

Накануне российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Белгородскую область, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Воздушную цель уничтожили дежурные средства ПВО.

Где гремели взрывы на Украине

26 января вечером в Кропивницком (ранее — Кировоград), который находится в центральной части Украины, прогремели взрывы, сообщало украинское издание «Общественное». В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях страны была объявлена воздушная тревога.

Как Запад отреагировал на крушение Ил-76

Реакция коллективного Запада на крушение российского самолета Ил-76 сумасшедшая, заявила в ходе брифинга корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, лишь «безумные или аморальные» люди могут поддерживать или с пониманием относиться к террористическим или экстремистским актам.

Также дипломат добавила, что на Западе многие официальные лица проигнорировали катастрофу Ил-76 под предлогом того, что у них было недостаточно времени для ознакомления с ней. Представитель МИД отметила, что можно проверять искренность заявлений западных политиков о нехватке у них времени для изучения вопроса.

Фото: СК РФ

Что сказал Путин об ударе по Ил-76

Владимир Путин назвал удар по военному самолету Ил-76, который потерпел крушение под Белгородом, преступлением Киева. Он отметил, что украинские власти знали, что российский самолет везет пленных ВСУ к месту обмена.

Президент также отметил, что Ил-76 был сбит американскими или французскими системами. Точно будет определено в ближайшие дни, результаты экспертиз по катастрофе появятся через пару дней, отметил глава государства. Он поручил Следственному комитету максимально обнародовать детали катастрофы.

Какая зарплата у участников СВО

Военнослужащие, отправившиеся в зону спецоперации на Украину, получают зарплату размером около 200 тысяч рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО. Глава государства назвал эту сумму приличной, добавив, что бойцы ВС РФ имеют право не только на зарплату, но и на выплату денежного довольствия.

Президент также отметил, что РФ начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить свои интересы. По его словам, СВО является попыткой прекратить боевые действия вооруженными средствами.

Кого хотят мобилизовать на Украине

Украинских женщин необходимо мобилизовать с точки зрения обеспечения справедливости, заявила депутат Верховной рады Инна Совсун. По ее словам, обязанность защищать государство прописана для всех.

Свое заявление она подкрепила статьей из Конституции Украины. По словам депутата, в основном документе страны не сказано, что на защиту Родины должны становиться только мужчины.

Кто хозяйничал на Украине после распада СССР

Фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты, заявил Владимир Путин. Он рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с Украиной на протяжении десятилетий.

На что пошли страны НАТО из-за неудач ВСУ

Североатлантический альянс проводит самые масштабные за десятилетие учения из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте, пишет Global Times. По данным издания, НАТО как «организатор кризиса» решила оказать давление на Россию.

Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы, говорится в материале. При этом пока нет признаков ослабления конфликта, указали авторы. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, Альянс как инициатор кризиса решил оказать военное давление на Россию, сказано в статье.

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