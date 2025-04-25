США предложили вернуть Украине часть территорий под Харьковом Reuters: США захотели вернуть Украине часть территорий Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Проект США по украинскому урегулированию предусматривает возврат Киеву подконтрольной Вооруженным силам России территории в Харьковской области, сообщает Reuters. По информации агентства, такой пункт указан в документе, который журналисты называют финальным проектом урегулирования, разработанным Вашингтоном.

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. <...> Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой, — говорится в тексте документа.

Также, согласно американскому плану, Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией. При этом непосредственное управление станцией перейдет США, а электроэнергия будет распределяться между обеими сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По словам хозяина Белого дома, украинский лидер Владимир Зеленский это понимает.

До этого западные СМИ сообщили, что предложение США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт о снятии санкций с России. Помимо всего прочего, документ включает в себя немедленное начало переговоров между Москвой и Киевом, постоянное прекращение огня и отказ украинцев от стремления вступить в НАТО.