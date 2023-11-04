США и ЕС обсудили с Киевом, на какие уступки согласиться ради мира с РФ NBC: США и ЕС обсудили с Киевом, на какие уступки согласиться ради мира с РФ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Европа обсуждают с руководством Украины возможность переговоров с Россией, а также варианты того, на какие уступки придется пойти Киеву ради мира, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в чиновничьих кругах. Отмечается, в частности, что ряд дискуссий состоялся в прошлом месяце в рамках заседания контактной группы по Украине.

Чиновники из США и Европы стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности, — говорится в материале.

По данным NBC, чиновники из Европы и США обеспокоены тем, что конфликт, как они полагают, зашел в тупик. Также они не уверены, что смогут оказывать дальнейшую помощь Киеву, силы которого на исходе, «в то время как у России, похоже, бесконечные запасы».

Журналисты отметили проблемы Украины с набором военнослужащих и недовольство граждан относительно мобилизации населения. Как утверждают собеседники телеканала, у Киева, предположительно, есть время до конца года, после чего дискуссии о мирных переговорах приобретут «более неотложный характер». Стимулом для переговоров могут стать некие гарантии безопасности для Украины от блока НАТО, без официального вступления в альянс, отмечают должностные лица.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому нужно «начинать мириться». Также он подверг критике левые политические взгляды, сравнив их сторонников с «божьими коровками» и «одуванчиками», которые борются со злом, отрицая его существование.