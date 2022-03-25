США предложили СБ ООН усилить санкции против КНДР

США намерены представить в Совбез ООН резолюцию по усилению санкций против КНДР после пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом на заседании Совета заявил постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.

Этот запуск должен получить немедленный ответ совета... В соответствии с главой 7 Устава ООН мы представим резолюцию об обновлении и расширении санкционного режима, — заявила политик, призвав Совбез осудить запуск ракеты «единым голосом».

Представитель США отметила, что политика «благожелательного отношения» к КНДР не привела к изменениям в поведении республики и поэтому настало время не «смягчать санкции, а добиваться их выполнения».

Призываю коллег конструктивно подойти к работе над текстом [резолюции]. Это не двусторонняя тема, а региональная, — заявила Томас-Гринфилд.

Ранее власти КНДР подтвердили, что 24 марта провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17. Новая ракета провела в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1110 км. Максимальная высота её полёта составила более 6000 км.