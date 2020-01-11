https://static.news.ru/photo/69d8a1fc-3599-11ea-927d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Ким Чен Ын Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/GlobalLookPress

Правительство США предложило КНДР продолжить переговоры по улучшению двусторонних отношений в Стокгольме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября, — привели слова помощника американского лидера в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, три страны — США, Япония и Монголия — призвали КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН. Стороны ждут от КНДР демонтажа оружия массового поражения и баллистических ракет. Однако МИД КНДР заявил, что правительство страны не будет вести диалог с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на частичное снятие американских санкций. Они готовы рассмотреть эту возможность только в случае полного снятия санкций.