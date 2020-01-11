Правительство США предложило КНДР продолжить переговоры по улучшению двусторонних отношений в Стокгольме. Об этом
Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября, — привели слова помощника американского лидера в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, три страны — США, Япония и Монголия — призвали КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН. Стороны ждут от КНДР демонтажа оружия массового поражения и баллистических ракет. Однако МИД КНДР заявил, что правительство страны не будет вести диалог с США о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на частичное снятие американских санкций. Они готовы рассмотреть эту возможность только в случае полного снятия санкций.
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