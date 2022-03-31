США предложили Китаю и Индии высвободить нефть из резервов

США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Вашингтона и высвободить нефть из своих резервов. Об этом сообщил руководитель национального экономического совета Белого дома Брайан Диз. Трансляцию выступления вёл Белый дом.

Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства, Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать, — сказал Диз.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что США наячнут ежедневно поставлять на рынок миллион баррелей нефти из стратегических резервов на протяжении полугода. По его словам, всего будет выделено 180 миллионов баррелей. Американский лидер выразил надежду, что страна сможет нарастить внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года. Он назвал своё решение «крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю». Президент также подтвердил информацию о том, что западные партнёры высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок из своих запасов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что ситуация на Украине создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Он отметил, что речь идёт о производстве пшеницы, а также цене на газ и нефть. Он подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставки нефти и газа из России.