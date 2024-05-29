США позволили Украине решать, как вести боевые действия с Россией Постпред США Смит: Украина должна решать, как вести войну

Фото: МО Украины

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон оставляет за Украиной принятие конечных решений по ведению боевых действий с Россией, передает ТАСС. По ее словам, сегодня нет свежих новостей по вопросу использования американских вооружений для ударов по территории РФ.

Думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и другие ясно дали понять, что это в конечном счете война Украины, она должна решать, как вести войну, мы в конечном счете оставляем это в их руках, — подчеркнула Смит.

Постпред добавила, что политика Вашингтона насчет использования американских вооружений для ударов по российской территории остается прежней и не менялась. Так Смит прокомментировала возможность снятия ограничений на применение Киевом оружия из США.

Ранее стало известно, что Украина пользуется разрешением Лондона насчет применения британских ракет Storm Shadow. Советник министра по вопросам промышленности Юрий Сак заявил, что это делается для ударов по территории России. По словам политика, атаки с использованием Storm Shadow уже совершались. Стоит отметить, что официального разрешения по применению ракет от британской стороны не поступало.