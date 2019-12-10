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Посольство США на Украине опубликовало сообщение, в котором поздравляет украинскую делегацию с успешным «нормандским саммитом».

Мы поздравляем Украину с успешным саммитом в «нормандском формате», восстанавливающем участие глав государств в мирном процессе, — говорится в сообщении ведомства.

В посольстве отметили, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в вопросе прекращения огня, освобождения задержанных, дальнейшего разведения сил в Донбассе.

9 декабря в Париже состоялся долгожданный саммит «нормандского формата». Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Киев и Москва договорились об обмене пленными, но не смогли достигнуть соглашения по транзиту газа. Кроме того, между главами Украины и России состоялись и переговоры тет-а-тет. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что саммит «нормандской четвёрки» в Париже в определённом смысле оказался уникальным, так как его «очень ждали буквально все», однако «надежд на прорыв не было практически ни у кого».