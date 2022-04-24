США поздравили Макрона с победой на выборах

США поздравили действующего президента Эммануэля Макрона с переизбранием. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Ведомство выразило надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины». Эммануэль Макрон по результатам обработки 70% бюллетеней набирает 53,91% голосов, Марин Ле Пен — 46,09%.

Сам Макрон в выступлении перед своими сторонниками на Марсовом Поле у Эйфелевой башни заявил, что его второй срок на посту президента будет неспокойным, но «историческим для Франции». Глава государства отметил, что страна на фоне продолжающегося конфликта на Украине должна укрепить свои позиции «во всех областях».

Война на Украине напоминает нам, что мы живём в трагические времена. В этих условиях Франция должна показать ясность своей позиции и укрепить свои силы во всех областях. И мы это сделаем, — сказал президент.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу Эммануэля Макрона на выборах президента Франции во втором туре. По словам парламентария, амбиции стать основным политиком в Европе у действующего французского президента сейчас выше, чем у кого-либо.