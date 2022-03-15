США потребовали от всех стран чёткой позиции по ситуации на Украине

Вашингтон призывает все страны мира, в том числе и Китай, обозначить свою позицию по ситуации на Украине, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. По её словам, сегодня нельзя «притворяться нейтральными» по отношению к данному конфликту, передаёт РИА Новости.

Я думаю, что цель наших контактов с китайской стороной состояла в том, чтобы направить чёткое послание: США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, чётко обозначат свою позицию по конфликту на Украине, — цитирует её агентство.

При этом Смит призвала страны мира занять сторону «основанного на правилах мирового порядка».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Пекин должен вместе со всем международным сообществом осудить Россию. Он также добавил, что Альянс внимательно отслеживает признаки оказания КНР помощи РФ, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил США в преднамеренном распространении дезинформации по спецоперации на Украине. Он посоветовал Вашингтону задуматься о своей роли в конфликте и принять меры, которые действительно будут способствовать деэскалации.