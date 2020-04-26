США потребовали от Анкары прекратить бурение на кипрском шельфе

https://static.news.ru/photo/899a3830-87c8-11ea-87c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Semenuyk/marinetraffic.com

США потребовали от Турции прекратить буровые работы у побережья Кипра в Средиземном море.

Накануне действия Турции были опротестованы кипрским правительством. В связи с этим Вашингтон призвал все стороны избегать шагов, которые повышают напряжённость в регионе, пишет Phileleftheros.

Мы по-прежнему считаем, что нефтегазовые ресурсы Кипра, как и вообще все его ресурсы, должны справедливо распределяться между обеими общинами, — заявил посол США в Никосии Джудит Гарбер.

Турция и правительство Кипра претендуют на участок Средиземного моря, на шельфе которого были обнаружены залежи природного газа. Накануне в этот район, который Кипр объявил своей исключительной экономической зоной, прибыло турецкое буровое судно Yavuz.

Ранее NEWS.ru писал, что польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и заявила, что обратится в Еврокомиссию. Суть демарша PGNiG сводится к простому намёку — пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели.