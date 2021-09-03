США потребовали освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Госдепартамент США призвал освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму, среди которых также зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещено в РФ) Нариман Джелялов. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их, — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечено в заявлении, «это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией».

В нём подчёркнуто, что США в ходе украинского форума «Крымская платформа» подтвердили, что «Крым — это Украина». Американская сторона также отметила, что она непоколебима в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал «Крымскую платформу» «шабашем». По его словам, на саммите Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.