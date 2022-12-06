США: потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась

Фото: МО Украины

Потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась, заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган. По ее словам, вывод сделан на основе происходящего в течение последних девяти месяцев. Данниган аргументировала позицию тем, что Киев получает технику от Альянса с начала специальной военной операции РФ, передает ТАСС.

Произошло много такого, что усиливает возможности Украины быть оперативно совместимой с НАТО: техника, которую они получают, подготовка, которую они проходят, системы, которые они используют, — заметила Данниган.

Она напомнила о проведении Соединенными Штатами политики «открытых дверей» НАТО. Данниган подчеркнула, что Украина в этом контексте не является исключением.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна фактически уже вступила в Североатлантический альянс. Он заявил, что у НАТО становится все меньше доводов не предоставлять Киеву танки и самолеты.

Ранее Резников и его американский коллега Ллойд Остин обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Украинская сторона при этом не стала приводить детали переговоров. Резников поблагодарил американского коллегу за поддержку, оказываемую Киеву со стороны Вашингтона.

Глава Пентагона при этом заверил, что США считают ключевой задачей дальнейшие поставки Украине средств ПВО.