США построят порт в секторе Газа Байден анонсировал создание временного порта в секторе Газа для гумпомощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США создают временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю, заявил американский президент Джо Байден, выступая с ежегодным посланием к конгрессу. Он подчеркнул, что узел сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.

Никаких американских войск на [палестинской] земле не будет. Этот временный порт позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу ежедневно, — пояснил Байден.

Ранее выяснилось, что большинство граждан США не хотят, чтобы Вашингтон принимал более активное участие и палестино-израильском конфликте. Опрос, проведенный Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press, свидетельствует о том, что 36% респондентов считают необходимым снизить свою вовлеченность в события. Еще 40% уверены, что достаточно сохранить нынешнюю степень участия США. Лишь 20% поддерживают еще более активные действия Белого дома.

До этого пропалестинские активисты набросились с претензиями на члена палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес в Нью-Йорке. Конгрессвумен со своим партнером выходила из кинотеатра, когда активисты начали снимать ее на видео и требовать назвать бомбардировки Газы Израилем «геноцидом».