Украина и Соединённые Штаты заключили договор поставки второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Всего министерство обороны реализовало три контракта.
Два контракты с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставках. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения — государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики, — сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.
Он добавил, что среди поступившего вооружения: беспилотник оперативного радиуса действия, автоматизированный комплекс управления артиллерией, радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.
Javelin предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей таких как: вертолёты, БПЛА, заходящие на посадку винтомоторные самолёты. Комплекс был принят на вооружение Армии США в 1996 году, успешно применялся в ходе Иракской войны. Госдеп разрешил продать Киеву 160 ракет. Они обойдутся Украине почти в $40 миллионов, писал NEWS.ru.
В январе 2019 года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это должно ускорить процесс закупок и сэкономить Киеву средства.
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