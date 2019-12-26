https://static.news.ru/photo/6846bfb0-27f5-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Украина и Соединённые Штаты заключили договор поставки второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Всего министерство обороны реализовало три контракта.

Два контракты с правительством США по программе иностранных военных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставках. Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения — государственные национальные, негосударственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики, — сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

Он добавил, что среди поступившего вооружения: беспилотник оперативного радиуса действия, автоматизированный комплекс управления артиллерией, радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы.

Javelin предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей таких как: вертолёты, БПЛА, заходящие на посадку винтомоторные самолёты. Комплекс был принят на вооружение Армии США в 1996 году, успешно применялся в ходе Иракской войны. Госдеп разрешил продать Киеву 160 ракет. Они обойдутся Украине почти в $40 миллионов, писал NEWS.ru.

В январе 2019 года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это должно ускорить процесс закупок и сэкономить Киеву средства.