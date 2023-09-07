США поставили ВСУ снаряды с ураном: что значит для ВС РФ, много ли радиации

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение США поставить украинской армии снаряды с обедненным ураном. В чем главная опасность такого вооружения?

6 сентября на официальном сайте Пентагона сообщили, что Соединенные Штаты Америки поставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Всего Вашингтон выделит военную помощь в размере $175 миллионов.

«Этот пакет включает дополнительное оборудование для ПВО, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие, в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams», — говорится в документе.

Чем опасны снаряды с обедненным ураном

Захарова считает глупостью и враньем слова Вашингтона о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы. Она напомнила, что «это на себе проверили итальянские военнослужащие, которые участвовали в агрессии НАТО против Югославии».

«Напомню, что в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. Это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО, в первую очередь итальянские военные во время агрессии Североатлантического альянса против Югославии. Годы спустя парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, в котором содержатся подробные данные исследований», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что из 7500 человек, подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации, скончались 372, при этом люди умирали от мучительных онкоосложнений. Также жертвами стали и жители Сербии, поскольку после бомбардировок НАТО в некоторых регионах страны фиксировался рост развития рака и различных патологий.

«Что это: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — добавила дипломат.

Замглавы МИД России Сергей Рябков обратил внимание, что руководству США без разницы, где будет применено данное оружие.

«Американцам все нипочем. Понятно, что это не на их территории будет применяться. Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать, а также к каким последствиям это приведет для тех, кто сейчас воюет и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле», — заявил он на региональном семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.

Что сказали в США о снарядах с обедненным ураном

Представитель Пентагона Сабрина Сингх уверена, что украинские военные станут применять их «ответственно».

«Не буду забегать вперед официальных объявлений, которые сегодня Пентагон еще не делал, но я скажу, что эти снаряды в стандартном порядке применяются на танках, которые используют не только США, но и тех, которые мы будем поставлять украинцам. И если они будут включены в пакет помощи сегодня или в предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно», — пояснила она в беседе с CNN.

Также официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые будут переданы Украине, якобы не представляют радиоактивной угрозы.

Реакция ООН на поставки обедненного урана ВСУ

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул, что в организации выступают против применения снарядов с обедненным ураном в любой точке земного шара.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — сказал Хак.

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