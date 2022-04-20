США поставили Украине российские Ми-17, которые заказывали для Афганистана

США поставили Украине российские вертолёты Ми-17, которые ранее заказывали для Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. Москва не исключает, что при их помощи может обстреливаться территория РФ.

США 13 апреля объявили об очередном пакете военной помощи [Украине]. Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, а также вертолёты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а, возможно, и территория России – как и заявляли некоторые деятели на Украине, — сказала Захарова.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными американских чиновников сообщила, что Пентагон может передать Украине вертолёты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой охраны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. При этом источники газеты не знают, попадут ли в конечный список все приведённые варианты вооружения.

Тогда военный обозреватель Михаил Тимошенко заявил, что в случае передачи США вертолётов Украине, неизвестно, как они будут обслуживаться, где ВСУ будут брать запчасти и как их будут поставлять. По его мнению, эта техника старая и особой роли она не сыграет.