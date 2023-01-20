США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска AFP: США посоветовали Киеву вывести ВСУ из Артемовска для подготовки к наступлению на юге

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска, передает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Источник указал, что в американской администрации считают, что усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он добавил, что ситуация в Артемовске играет на руку России из-за превосходства военных и артиллерии.

США советуют Украине вывести эти силы, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге, — рассказал собеседник агентства.

Он допустил, что ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative ранее заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям. Он указал, что любые наступательные шаги в сторону Крыма будут расценены Москвой как угроза национальной безопасности.