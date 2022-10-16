США пообещали Швеции защиту в период вступления в НАТО

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США и Швеция подписали соглашения о защите границ королевства в период его вступления в НАТО. Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что сотрудничество между странами еще никогда не было столь важным, сообщает телеканал SVT.

Мы разделяем одну и ту же стратегию, одни и те же технологии и процедуры. Мы обеспокоены окружающей средой Арктики, и ваши военные являются экспертами в этом регионе, — сказал он в ходе встречи с командующим шведской армией Карлом Энгельбректсоном.

Шведский военачальник, в свою очередь, заявил, что «дружба с США не является чем-то неправильным, когда дело доходит до войны».

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в НАТО. 23 сентября протокол об их приеме в состав Блока ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов.