США пообещали поставить на Украину системы ПВО Байден пообещал предоставить Украине необходимые для обороны системы ПВО

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Президент США Джо Байден в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжить поддерживать Киев. В частности, он заявил о поставке на Украину необходимых для обороны систем ПВО. Об этом сообщили в американском Белом доме.

Байден пообещал продолжить предоставлять Украине необходимое для обороны, в том числе передовые системы ПВО, — говорится в сообщении.

Также Байден осудил ракетные удары, которые нанесла Россия по Украине, отметили в администрации США

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.

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