Госдепартамент США заявил, что готов выплатить до 10 млн долларов за информацию об обвинённых в кибератаках россиянах, которые якобы служат «офицерами ФСБ». Речь идёт о Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове, сообщается в заявлении ведомства.

Эти офицеры были членами подразделения ФСБ, известного как Центр 16, и работали в специальной оперативной группе, известной как воинская часть 71330, известной исследователям кибербезопасности как «Стрекоза», «Энергичный медведь» и «Крадущийся йети», — подчёркивается в заявлении.

В Госдепе отметили, что прежде не объявляли в открытую о денежной награде за информацию о сотрудниках «службы безопасности иностранного правительства».

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США заявило: четыре россиянина обвиняются в участии в хакерских атаках на мировой энергетический сектор. Киберпреступления, в которых их обвиняют, были совершены в период с 2012 по 2018 год. Тогда кибератакам подверглись тысячи компьютеров сотен компаний в 135 странах мира, добавили в Минюсте.