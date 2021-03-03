США пообещали больше не свергать режимы

https://static.news.ru/photo/6f7b2148-7c42-11eb-9d0b-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

США больше не будут свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это «не работает». Об этом заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Видение новой администрации США внешней политики Блинкен изложил в обращении к американцам. В частности, он заявил, что вопрос не в том, будет ли Вашингтон поддерживать демократию, а в том, как он будет это делать.

Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом, и какие бы благие намерения ни были, это не работало, — цитирует его РИА Новости.

Блинкен добавил, что администрация Байдена «будет делать это иначе» — собственным примером и побуждением к реформам и к демократии.

Ранее Блинкен выступил перед прессой и перечислил основные претензии США к России. В частности, в Вашингтоне недовольны рядом «вопиющих» действий, которые подрывают американские интересы и ценности. Конечно же, дипломат пригрозил расследованием этих случаев со стороны США.

Среди претензий оказалось, например, недоказанное «вмешательство России» в президентские выборы — 2016 и кибератаки на американское правительство. Ещё одной проблемой Блинкен считает ситуацию на Украине, в которой, по его мнению, виновата Россия, писал NEWS.ru.