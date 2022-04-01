США помогут Украине получить советские танки

США будут способствовать передаче Украине танков советского производства для укрепления возможностей ВСУ на Донбассе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой источники в администрации Вашингтона.
По информации издания, Штаты впервые с момента начала конфликта станут посредником в
Ранее Пентагон не поддержал Польшу в намерении переправить Украине несколько десятков самолётов МиГ-29 производства СССР. Польские власти предложили перевести эти самолёты на американскую авиабазу, чтобы Штаты сами распорядились их судьбой. Однако в Пентагоне заявили, что что передача самолётов Украине может быть расценена в качестве эскалационного шага, что повлечёт за собой «существенную реакцию» РФ, увеличивая шансы на вовлечение НАТО в конфликт.
По аналогичным соображениям США в принципе отказались поставлять Украине боевые самолёты.