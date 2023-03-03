США помогут Корее потренироваться в отражении возможных атак КНДР

Фото: US Navy/Global Look Press

Южная Корея и США проведут совместные командно-штабные учения с целью укрепить оборону и отработать возможности по реагированию на «ядерные и ракетные угрозы КНДР», передает агентство Yonhap. Учения получили название «Щит свободы» (Freedom Shield), они будут проходить в период с 13 по 23 марта.

Эти учения станут самыми продолжительными в истории военного взаимодействия двух стран, в которых будет применяться компьютерное моделирование.

Учения Freedom Shield предназначены для укрепления обороны и возможностей по реагированию союзников, они фокусируются на сценарии с изменяющимися условиями в области безопасности, агрессией КНДР, а также на уроках, полученных во время недавних войн и конфликтов, — пояснил агентству представитель командования контингента США в Корее.

Одновременно с ними пройдут полевые маневры «Щит воина» (Warrior Shield). Их цель состоит в том, чтобы «повысить реализм» совместных военных мероприятий Сеула и Вашингтона. По словам официальных лиц Южной Кореи, маневры представляют собой возвращение к масштабам учений Foal Eagle, которые были прекращены в 2019 году из-за стремления Сеула сблизиться с Пхеньяном.

Ранее власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По официальным данным, ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

В этой связи постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что десять стран, входящих в Совбез международной организации, осудили недавние пуски ракет КНДР. По ее словам, Пхеньян призвали к дипломатии.