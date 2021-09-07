США получили разрешение от талибов на новые вывозные рейсы из Афганистана
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:19, 07 сентября 2021
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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США заявили о намерении организовать новые вывозные рейсы из Афганистана и уже получили разрешение на свободу передвижения от движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Катаре, трансляцию которого вёл Al Jazeera.
Рассчитываем организовать новые вывозные рейсы из Афганистана, недавно координировались по этому поводу с «Талибаном» для разрешения на свободу передвижения <...>. Они сказали, что разрешат свободное передвижение, — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря, в настоящее время в Афганистане остаются около 100 граждан Америки. Однако, как сообщается, американцы в деятельности страны не задействованы.
Блинкен призвал талибов полностью обеспечить выезд всех желающих из страны.
Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США в ближайшей перспективе не собираются признавать представителей запрещённого в РФ движения «Талибан» в качестве новых руководителей Афганистана. Как отмечается, по мнению американских властей, данный вопрос в Вашингтоне не считают требующим срочного решения.