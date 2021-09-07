США получили разрешение от талибов на новые вывозные рейсы из Афганистана

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У Украины не получится победить Россию в случае начала войны с тем количеством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые предоставили США. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире телеканала ICTV.

Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами», — уточнил парламентарий. По его словам, сейчас украинской армии нужно усиление в четырёх областях: на флоте, в противовоздушной обороне, военно-воздушных силах и...