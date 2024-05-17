Заявления Путина и Си Цзиньпина назвали пощечиной США FT: заявления Путина и Си о сотрудничестве стали пощечиной Вашингтону

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Для США унижением стали заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прозвучавшие по итогам визита российского лидера в Китай, пишет Financial Times. Издание уточнило, что речь идет о словах политиков о расширении сотрудничества между Москвой и Пекином в военной сфере.

Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта, — указывается в статье.

Авторы материала отмечают, что Владимир Путин и Си Цзиньпин анонсировали укрепление военных связей и продолжение совместных действий по противодействию враждебному давлению США. Помимо этого, главы государств также указали на положительную динамику двусторонних отношений в экономической сфере.

Обозреватель Bloomberg Энтони Хэлпин заявил, что укрепление связей России и Китая вызывает нешуточную тревогу на Западе. По его словам, Москва и Пекин развивают сотрудничество в экономических, политических и военных сферах, что «угрожает» миропорядку, установившемуся после холодной войны во главе с США.

Журналисты The Washington Post также написали, что в странах коллективного Запада нарастает беспокойство в связи с визитом Путина в КНР. Газета пишет, что у стран появились не только взаимовыгодные интересы в ряде областей, но и общие ценности.