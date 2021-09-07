США пока не планируют признавать власть талибов

Белый дом заявил, что Штаты не намерены спешить с возможным признанием власти «Талибана» (террористическое движение, запрещено в РФ) в Афганистане. Судя по всему, США пока не планируют признавать провозглашённое правительство. Решение будет зависеть от шагов талибов, передаёт ТАСС.

Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает «Талибан». Мир будет наблюдать, — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее талибы объявили состав нового правительства Афганистана.

16 августа боевики захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

О том, что Панджшер прекратил сопротивление, талибы сообщили 6 сентября.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого талибы по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.