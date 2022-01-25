США подготовили новые санкции против России

США предложили новые санкции против России в случае эскалации, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов. Как сообщает издание Bild, ожидаемый экономический ущерб России в связи с их введением ожидается в размере до $50 млрд.

По информации издания, санкционный план, который был представлен в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом.

О наличие нового плана госсекретарь США Энтони Блинкен cообщил западным союзникам. Речь идёт конкретно о «перекрытии роcсийских торговых путей по всему миру», блокаде поcтавок сырья из России, «перекрытии путей снабжения», а также о «резком cокращении персонала российских посольств в западных государcтвах».

Ранее президент США Джо Байден пообещал применить против России «суровые» санкции в случае вторжения на Украину. Как сообщалось, меры, разрабатываемые вместе с европейскими партнёрами, смогут стать по-настоящему «ощутимыми» для экономики России.

Байден, выступая на пресс-конференции. посвящённой его первому году пребывания на высшем государственном посту, заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкции. Среди может оказаться не только отключение России от международной платёжной системы SWIFT, но и запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».